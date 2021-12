Rosati: “Sono stato molto teso, non scherzavo come al solito. Terracciano mi è stato vicino”

Al sito ufficiale della Fiorentina ha parlato il portiere Antonio Rosati:

“In tutta sincerità vi dico che sono stati tre giorni abbastanza tesi perché non giocavo da molto. L’ultima volta che è successo non c’era pubblico e non c’erano obiettivi, mentre la partita di ieri era importante. C’era un po’ di tensione, non sono stato il solito burlone. Terracciano? Durante la settimana e le partite di solito sono io a stare vicino a lui e gli altri giocatori, stavolta ha voluto ricambiare. Mi è stato vicino dandomi dei consigli. Cerco di prendere spunti da tutti. Pietro è un ottimo compagno di squadra e un ottimo portiere. Tifosi? Mi fa piacere che loro apprezzino quello che faccio quotidianamente. Italiano? Con lui il ruolo del portiere è fondamentale nell’impostazione del gioco. L’estremo difensore è sempre partecipe e chiamato in causa, è un bene perché così rimani sempre con l’attenzione alta”.

SCONCERTI PARLA DI CHIESA