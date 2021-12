Sconcerti: “Chiesa adesso è più della Fiorentina che della Juve, è lontano dall’obbligo di riscatto “

Questo un estratto del pezzo di Mario Sconcerti su Calciomercato.com:

“Chiesa? Per quello che risulta a me il prezzo era 50 milioni più 7 di bonus così ripartiti: 3 milioni subito, sette l’anno dopo, cioè l’estate scorsa, quaranta l’estate prossima. La formula è prestito con obbligo di riscatto. Il contratto completo di bonus entra in vigore se Chiesa farà in questa stagione almeno dieci gol in campionato o dieci assist; altra condizione base è che la Juve arrivi tra le prime quattro.

Se venisse a mancare una di queste condizioni cadrebbe l’obbligo di riscatto, la Juve potrebbe sempre tenersi Chiesa pagando, ma solo se lo vuole. In caso contrario Chiesa tornerebbe alla Fiorentina. Di quei tre bonus nessuno è oggi particolarmente vicino. Chiesa ha segnato solo un gol in campionato, ha fatto tre assist e la Juve è sotto il quarto posto. Quale sia il bonus più facile da raggiungere non saprei, e un accordo sarà comunque trovato. Ma è curiosa l’idea che Chiesa oggi sia più un giocatore della Fiorentina che della Juve”.

