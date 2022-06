Schira annuncia: “Fiorentina pronta a rinnovare il contratto di Rosati fino al 2023”

Continua la storia d’amore tra la Fiorentina ed il leader dello spogliatoio Antonio Rosati. Stando a quanto riportato da Nicolò Schira su Twitter, i viola sono pronti ad estendere il contratto del portiere fino al 2023. Di seguito le parole apparse nel tweet dell’esperto di mercato: “La Fiorentina è pronta ad estendere il contratto di Antonio Rosati fino al 2023“.

#Fiorentina are ready to extend Antonio #Rosati’s contract until 2023. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 6, 2022