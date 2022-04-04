La pagella di Rosati: "Voto 7. Uomo derby: fa lo scatto decisivo per Gonzalez e diventa amico di Frey"
Antonio Rosati scrive la propria pagella per celebrare il successo della Fiorentina contro l'Empoli
Antonio Rosati è il leader indiscusso dello spogliatoio Viola. Il portiere della Fiorentina ha pubblicato un post su Instagram per celebrare la vittoria ottenuta dai viola scrivendo una pagella personale. Ecco quanto scritto dal terzo portiere viola: "Uomo derby anche in panchina. Ruba il telefono al fisioterapista ed effettua lo scatto decisivo per Gonzalez. Fa anche amicizia con Frey che inizia a seguirlo su Instagram. Pigliatutto"
Di seguito il post apparso sul post di Antonio Rosati.
LEGGI ANCHE:
INFANTINO: “IL GIORNO MIGLIORE PER ESSERE A FIRENZE, HA PERSO LA JUVENTUS ED HA VINTO LA FIORENTINA”
https://www.labaroviola.com/infantino-il-giorno-migliore-per-essere-a-firenze-ha-perso-la-juventus-ed-ha-vinto-la-fiorentina/171475/