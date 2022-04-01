Terracciano: "Qualunque fosse stato il risultato dell'andata saremmo andati a Torino per vincere"

Pietro Terracciano è ormai il portiere titolare della Fiorentina, ha parlato del rapporto con i compagni e anche sul rinnovo

Nel corso della sua intervista a Radio Bruno, il portiere della Fiorentina Pietro Terracciano ha parlato anche del suo rinnovo di contratto e delle proprie prestazioni:

"Ci sono errori ed errori, dipende da quale errore fai quando poi ci pensi. Il primo gol di Empoli mi ha lasciato l'amaro in bocca, non è stato un errore clamoroso ma rosico a prendere un gol cosi. Spero di dare una mano ai compagni anche con il mio gioco con i piedi da dietro. La comunicazione è fondamentale anche per prevenire eventuali ripartenze. C'è un legame forte tra noi portieri e i difensori

Spero di concludere bene questa stagione, poi non c'è l'assillo di rinnovare, non sono uno che va a bussare la porta per il rinnovo, sarei felicissimo di rinnovare e continuare a stare qui. Il legame più forte ce l'ho con Rosati, ci confrontiamo e dà una bella mano a tutti noi. Ho sempre avuto un bel rapporto con tutti i compagni, le scelte dell'allenatore non dipendono da noi, non serve stare in guerra.

I cori razzisti? Non mi toccano, se lo rifaranno mi scivolano addosso, ma non voglio generalizzare a tutta la tifoseria. Abbiamo la pelle dura e sappiamo che fa parte del gioco, scivola addosso e si guarda avanti senza problemi

Andare a Torno è complicato, il risultato dell'andata non deve fare molto testo e non ci deve far cambiare, qualunque fosse stato il risultato contro la Juventus saremmo andati a Torino per vincere la partita"

https://www.labaroviola.com/terracciano-non-siamo-obbligati-ad-andare-in-europa-come-le-altre-squadre-che-lottano-con-noi/171008/