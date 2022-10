La Nazione conferma, Porracchio lascia la Fiorentina, grazie a lui Terracciano ha conquistato la titolarità

I preparatore dei portieri Angelo Porracchio sta per lasciare lo staff viola. La notizia (anticipata da Radio Toscana) ha trovato conferma nel contesto di una trattativa in corso fra il collaboratore di Italiano e la società viola. L’addio a stagione in corso è inatteso e decisamente inconsueto: non sono emersi ulteriori particolari sulle ragioni del «divorzio», ma già si parla dei possibili sostituti. Uno di questi è Massimiliano Benassi, preparatore dei portieri della Primavera, che formerebbe un mini team con Angelo Rosati.

Porracchio era considerato un felissimo di Italiano, avendolo affiancato nella cavalcata dalla serie C (Trapani) fino alla serie A con lo Spezia. Nato a Erice nel 1984, Porracchio si era messo in evidenza fin dai primi tempi per la sua particolare attenzione al gioco con i piedi. Far «comunicare» il portiere con il resto della difesa era la sua missione e i risultati si erano visti soprattutto con Terracciano, che la scorsa stagione rubò il posto a Dragowski. Una situazione che sembra essersi ripetuta anche quest’anno con Gollini. Lo scrive La Nazione.

BRUTTO EPISODIO A BERGAMO