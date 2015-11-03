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Notizie Porracchio Fiorentina

Addio Porracchio alla Fiorentina scelta di Italiano. Al suo posto ci saranno Rosati e Benassi in tandem

21 ottobre 2022 15:10

Corriere dello Sport rivela: "Addio Porracchio alla Fiorentina per divergenze con Italiano e società"

21 ottobre 2022 12:40

La Nazione conferma, Porracchio lascia la Fiorentina, grazie a lui Terracciano ha conquistato la titolarità

21 ottobre 2022 09:32

Il preparatore dei portiere Porracchio lascia la Fiorentina, al suo posto dovrebbe andare Rosati

20 ottobre 2022 20:25

L'idea del preparatore dei portieri della Fiorentina: gol subito senza buttarsi? Si paga multa

17 novembre 2021 17:43

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