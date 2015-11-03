Notizie Porracchio Fiorentina

Addio Porracchio alla Fiorentina scelta di Italiano. Al suo posto ci saranno Rosati e Benassi in tandem
21 ottobre 2022 15:10
Corriere dello Sport rivela: "Addio Porracchio alla Fiorentina per divergenze con Italiano e società"
21 ottobre 2022 12:40
La Nazione conferma, Porracchio lascia la Fiorentina, grazie a lui Terracciano ha conquistato la titolarità
21 ottobre 2022 09:32
Il preparatore dei portiere Porracchio lascia la Fiorentina, al suo posto dovrebbe andare Rosati
20 ottobre 2022 20:25
L'idea del preparatore dei portieri della Fiorentina: gol subito senza buttarsi? Si paga multa
17 novembre 2021 17:43
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