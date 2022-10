Corriere dello Sport rivela: “Addio Porracchio alla Fiorentina per divergenze con Italiano e società”

Come spiega Il Corriere dello Sport-Stadio, il preparatore dei portieri Angelo Porracchio lascerà la Fiorentina dopo appena un anno. I motivi sono riconducibili a divergenze accumulate nei mesi scorsi sia con la società che con il tecnico stesso, Porracchio ha scelto di interrompere all’improvviso l’avventura a Firenze. Sul tema la Fiorentina ha fatto sapere che per ora la vicenda è in aggiornamento ma da ieri il posto di Porracchio i è stato preso dal collega della Primavera Massimiliano Benassi.

