Il preparatore dei portiere Porracchio lascia la Fiorentina, al suo posto dovrebbe andare Rosati

A sorpresa e nel bel mezzo della stagione il preparatore dei portieri della Fiorentina, un fedelissimo di Vincenzo Italiano, vale a dire Angelo Porracchio, dice addio alla squadra e lascia il suo incarico, come riportato in anteprima da Fiorentina News. Il motivo di questa improvvisa separazione non sono ancora ben noti, alcuni rumors parlano di alcune divergenze con Italiano ma la Fiorentina fa sapere che si tratta di una situazione in via di definizione. Al posto di Porracchio dovrebbe andarci Antonio Rosati, terzo portiere viola fino a pochi mesi fa e grande leader dello spogliatoio.

ASLLANI CHIEDE LA CESSIONE ALL’INTER