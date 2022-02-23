Rosati prende in giro Saponara e Amrabat per la loro somiglianza, il video ironico sui due viola

Saponara o Amrabat? I due giocatori viola sono molto simile per il loro aspetto fisico e Antonio Rosati li ha presi in giro...

A cura di Redazione Labaroviola 23 febbraio 2022 20:24

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