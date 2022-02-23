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Rosati prende in giro Saponara e Amrabat per la loro somiglianza, il video ironico sui due viola

Saponara o Amrabat? I due giocatori viola sono molto simile per il loro aspetto fisico e Antonio Rosati li ha presi in giro...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 febbraio 2022 20:24
Rosati prende in giro Saponara e Amrabat per la loro somiglianza, il video ironico sui due viola -
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Rosati prende in giro Saponara e Amrabat per la loro somiglianza, il video ironico sui due viola

Antonio Rosati è sempre più uno degli uomini più importanti dello spogliatoio della Fiorentina, il terzo portiere viola si sta contraddistinguendo per la sua simpatia e per il suo umorismo, sulla sua pagina Instagram ha postato un video dove prende in giro Saponara e Amrabat per la loro somiglianza

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