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Nello spogliatoio della Fiorentina a Napoli Rosati festeggia con Nico Gonzalez, Ikonè e Cabral

Festa viola nello spogliatoio del Maradona con Rosati che festeggia con gli autori dei tre gol della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 aprile 2022 18:48
Nello spogliatoio della Fiorentina a Napoli Rosati festeggia con Nico Gonzalez, Ikonè e Cabral -
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Nello spogliatoio della Fiorentina a Napoli Rosati festeggia con Nico Gonzalez, Ikonè e Cabral

Il terzo portiere della Fiorentina Antonio Rosati come dopo ogni vittoria, mostra la foto con l'uomo del match, ma negli spogliatoi di Napoli e la vittoria contro la squadra di Spalletti per 2-3, ha immortalato il momento negli spogliatoi con i tre goleador della gara, quindi Nico Gonzalez, Ikonè e Cabral. Ecco le foto

Nello spogliatoio della Fiorentina a Napoli Rosati festeggia con Nico Gonzalez, Ikonè e Cabral
Nello spogliatoio della Fiorentina a Napoli Rosati festeggia con Nico Gonzalez, Ikonè e Cabral
Nello spogliatoio della Fiorentina a Napoli Rosati festeggia con Nico Gonzalez, Ikonè e Cabral

LE PAGELLE DEI GIOCATORI DELLA FIORENTINA

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