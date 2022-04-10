Nello spogliatoio della Fiorentina a Napoli Rosati festeggia con Nico Gonzalez, Ikonè e Cabral

Festa viola nello spogliatoio del Maradona con Rosati che festeggia con gli autori dei tre gol della Fiorentina

Il terzo portiere della Fiorentina Antonio Rosati come dopo ogni vittoria, mostra la foto con l'uomo del match, ma negli spogliatoi di Napoli e la vittoria contro la squadra di Spalletti per 2-3, ha immortalato il momento negli spogliatoi con i tre goleador della gara, quindi Nico Gonzalez, Ikonè e Cabral. Ecco le foto

LE PAGELLE DEI GIOCATORI DELLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/pagelle-viola-nico-gonzalez-meraviglioso-ikone-preciso-cabral-devastante/172068/