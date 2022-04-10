Nello spogliatoio della Fiorentina a Napoli Rosati festeggia con Nico Gonzalez, Ikonè e Cabral
Festa viola nello spogliatoio del Maradona con Rosati che festeggia con gli autori dei tre gol della Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
10 aprile 2022 18:48
Il terzo portiere della Fiorentina Antonio Rosati come dopo ogni vittoria, mostra la foto con l'uomo del match, ma negli spogliatoi di Napoli e la vittoria contro la squadra di Spalletti per 2-3, ha immortalato il momento negli spogliatoi con i tre goleador della gara, quindi Nico Gonzalez, Ikonè e Cabral. Ecco le foto
LE PAGELLE DEI GIOCATORI DELLA FIORENTINA
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