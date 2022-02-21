Rosati promette: "Se la Curva Fiesole canta 'Con le mani, con le mani Pum Pum' mi faccio biondo"
Antonio Rosati dopo aver personalizzato la canzone di Sanremo per Piatek spero che diventi un coro della Curva Fiesole
Nel post partita tra Fiorentina-Atalanta il terzo portiere della Fiorentina Antonio Rosati ha scritto, dopo aver postato una foto con Piatek, un ritornello sulla canzone di Sanremo della Rappresentante di Lista, Rosati ha scritto
"Con le mani, con le mani, con le mani PUM PUM. Con i piedi con i piedi con i piedi PUM PUM"
Nella giornata di oggi ha aggiunto, attraverso una storia: "Se la canta la Fiesole mi faccio biondo. Aiutatemi tutti a far diventare il primo post un coro da stadio"
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