(FOTO): Rosati sempre più uomo spogliatoio, il suo “tesoro” conteso con gli altri tre portieri

Antonio Rosati è il terzo portiere della Fiorentina, ma in realtà il giocatore è anche un grandissimo uomo spogliatoio, tanti siparietti simpatici sempre a sostegno dei suoi compagni. È una forza in più per la squadra gigliata. Oggi, sul suo profilo Instagram ha pubblicato una bellissima foto che ritrae tutti e quatto i portieri viola, lui è al centro e tiene stretto il pallone con Cerofolini, Terracciano e Dragowski che cercano di rubarglielo. Nella didascalia su Instagram ha scritto: “Il mio tesssssssoro”.

LEGGI ANCHE, JOE BARONE: “HO PARLATO CON VLAHOVIC, NESSUNA RISPOSTA. CONTRO COMMISSO ATTACCHI RAZZISTI”