Rosati: "Ringrazio tutti. Spero di portare il mio contributo nello spogliatoio"

Le dichiarazioni del nuovo portiere viola arrivato l'ultimo giorno di mercato.

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Il portiere della Fiorentina Rosati è ritornato a Firenze per la terza viola e ha parlato ai microfoni ufficiali del club.

Queste le sue parole: "Ringrazio tutti a partire dai magazzinieri che li conoscevo già. Per me è stato un ritorno a casa che mi sono sempre sentito legato a questa città e a questa società. È stato un piacere tornare qui e vestire i colori viola. Com'è nata l'idea di un ritorno a Firenze? È stata dal rapporto che avevo con Rosalen e il direttore perché andavo in scadenza con il Torino e fortunatamente l'ultimo giorno si è concretizzato. Che gruppo hai trovato? Ho trovato un bel gruppo, alcuni li conoscevo come Borja Valero a Firenze, Callejon a Napoli e qualche ragazzo che conoscevo giocando contro. Sono tutti bravi ragazzi e ottimi professionisti. Spero di portare il mio contributo all'interno dello spogliatoio. Hai già conosciuto il presidente Commisso? Sì, ci siamo presentati ieri e avevamo parlato anche quest'estate nella prima giornata di campionato. Ieri abbiamo fatto due chiacchiere è una grandissima persona quindi ripeto sono contento che si sia concretizzata questa opportunità. So cosa vuole Prandelli da me, voglio aiutare i giovani a crescere. Questa squadra ha ottime qualità con ottimi giocatori. Cercheremo di dare continuità ai risultati dopo una prima parte di campionato non proprio facile. Ho tanti ricordi belli a Firenze, dalla finale in Coppa Italia alla semifinale di Europa League".

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