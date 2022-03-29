Rosati e Torreira ''memano'' il pugno di Will Smith alla notte degli oscar: ''E'andata esattamente così''

Rosati e Torreira tornano protagonisti di una gag social che ''mema'' il pugno di Will Smith a Chris Rock alla notte degli oscar.

Non poteva di certo lasciare indifferente uno come Antonio Rosati, la vicenda che ha visto protagonista Will Smith dare un pugno in mondovisione al comico americano Chris Rock. Il portiere della Fiorentina, insieme all'amico Torreira, ha ironizzato lo scatto incriminato attraverso un post su Instagram nel quale ha sostituito i volti dei due calciatori a quelli di Smith e Rock.