Rosati scrive la propria pagella: "Merita 9 per aver fatto tre selfie a fine gara per la prima volta"

Il terzo portiere della Fiorentina Antonio Rosati si è fatto simpaticamente la propria pagelle dopo la partita vinta a Napoli

Antonio Rosati è ormai sempre di più uno dei volti più simpatici e carismatici dello spogliatoio della Fiorentina. Dopo la partita vinta contro il Napoli, il terzo portiere viola ha stilato la sua personale pagelle, scrivendo: "Voto 9, per la prima volta riesce a fare tre selfie a fine gara, consacrandosi cosi definitivamente uomo spogliatoio. #Influencer"

TREVISANI ESALTA VINCENZO ITALIANO

https://www.labaroviola.com/trevisani-lo-dice-italiano-e-lo-jurgen-klopp-ditalia-la-fiorentina-ha-fatto-8-gol-in-2-partite-al-napoli/172194/