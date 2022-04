Trevisani lo dice: “Italiano è lo Jurgen Klopp d’Italia. La Fiorentina ha fatto 8 gol in 2 partite al Napoli”

Nel corso della trasmissione in onda su Italia Uno Pressing, il commentato televisivo Riccardo Trevisani ha parlato della Fiorentina di Vincenzo Italiano facendo un paragone molto ambizioso per il tecnico viola, queste le parole di Trevisani a commentare la vittoria viola sul campo del Napoli: “Diamo i meriti alla Fiorentina che ha fatto 8 gol al Napoli in 2 partite, io adesso lo dico, Vincenzo Italiano è lo Jurgen Klopp italiano. La Fiorentina come il Borussia Dortmund” conclude Trevisani.

