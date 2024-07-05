Schira: "Kean arriverà a Firenze lunedì mattina per le visite mediche e la firma del contratto"
Kean arriverà a Firenze lunedì mattina. L'ex attaccante della Juventus svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto
Primo tassello aggiunto per la nuova Fiorentina di Raffaele Palladino, la quale si prepara ad accogliere Moise Kean, attualmente in vacanza negli Stati Uniti. Secondo il giornalista sportivo Nicolò Schira, l'attaccante arriverà a Firenze lunedì mattina per svolgere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al club fino al 2028, con un ingaggio di 2,2 milioni di euro a stagione più bonus. Ora la Fiorentina potrà e dovrà concentrarsi sugli altri acquisti, per intervenire nei reparti ancora carenti.
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