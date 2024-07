Ikoné via dalla Fiorentina? Intanto la sua agenzia pubblica una foto sul ritiro al Viola Park

Ikoné-Fiorentina, una telenovela che farà discutere nei prossimi giorni, se non settimane. Si avvicina a grandi passi il ritiro della Fiorentina al Viola Park, che partirà il prossimo lunedì in quel di Bagno a Ripoli. A questo ritiro, Palladino troverà alcuni giocatori che potrebbero lasciare presto la Fiorentina, proprio come l’esterno francese classe ’98. A tal proposito, l’agenzia che gestisce il calciatore viola “First Sports” ha ripubblicato sul proprio profilo Instagram una foto del ritiro della società gigliata, taggando Ikoné e scrivendo :”Ready? -2″ (Pronto? -2) con l’emoji della clessidra, a segnalare il conto alla rovescia.

Indizio di mercato? Può essere. Adesso, ciò che bisogna ancora capire è quale sia la volontà di Jorko Ikoné, che soltanto dieci giorni fa non aveva risposto alla chiamata di Palladino (come raccontato dal mister della Fiorentina). Ecco la storia dell’agenzia:

