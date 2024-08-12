Il Parma, in vista della Fiorentina, si rinforza: "Preso l'ex attaccante del Lecce Pontus Almqvist"

L'attaccante svedese, che ha giocato in Puglia l'ultima stagione, è sbarcato a Parma dove giocherà la prossima stagione

Come riportato da Sky Sport, il Parma ha chiuso l'acquisto di Pontus Almqvist dal Rostov ed in prestito a Lecce nell'ultima stagione e sarà a disposizione dei crociati in occasione del match d'esordio contro la Fiorentina di Palladino, infatti arriverà in Emilia nella giornata di oggi per legarsi con il club ducale. Lo svedese è stato vicino anche ai viola che poi gli hanno preferito Colpani in quel ruolo.

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