Pedullà: “Nessuna richiesta approfondita della Fiorentina per Gudmundsson. Tutto fermo per Amrabat”

ZANIOLO “Il 9 di giugno c’è stata la grande sorpresa dell’Atalanta, la Fiorentina ha cercato di rimanere attaccata. Ci ha riprovato anche due giorni fa, l’Atalanta aspettava le carte e, una volta ricevute, ha aumentato l’offerta sentendo anche della possibilità dei viola. Ma la Fiorentina non è mai stata in vantaggio, non abbiamo mai parlato di sorpasso. Se tu guardi le cifre, c’è la spiegazione. Nelle cifre iniziali non erano previsti bonus, per una cifra complessiva a 18-20. Adesso, invece, si va sui 22 milioni bonus compresi. La Fiorentina aveva offerta 17 milioni. Dopo il tentativo in extremis dei viola, l’Atalanta ha inserito: 3 milioni di bonus, prestito oneroso e obbligo al 60-70% di presenze. Proprio perché c’era stata una fase di silenzio, nella giornata di mercoledì, con il Galatasaray. L’Atalanta è andata oltre i 20 milioni che non erano previsti. La Fiorentina sapeva che l’Atalanta si era mossa prima, c’è voluto un mese perché si sta parlando di un giocatore forte che aveva ancora 3 anni col Galatasaray”.

ACQUISTI “Questo fine settimana trascorrerà senza grandi novità, da lunedì vedremo”.

GUDMUNDSSON “Non mi risulta che da gennaio in poi e, a maggior ragione nelle ultime, la Fiorentina abbia chiesto informazioni approfondite. Ha qualcosa dall’Inghilterra, ma vorrebbe stare in Inghilterra. Non ha il Napoli, Juventus, Milan e Roma. Ha soltanto l’Inter se cederà Valentin Carboni. Quest’ultimo è valutato 30 milioni. Anche Gudmundsson ha quella valutazione. E dobbiamo sottolineare questa cosa: il Genoa non è scesa come valutazione. Rispetto alle aspettative di gennaio, non c’è una corsa a Gudmundsson. C’è l’Inter che piace molto a Inzaghi che secondo il suo punto di vista potrebbe fargli fare il cambio di passo perché non hanno un giocatore che dribbla l’uomo. La Lazio non c’è. Teniamo questa pagina lì. Se l’Inter facesse un’operazione in uscita, potrebbe avere le finanze per fare, ma ora hanno come priorità il difensore centrale”.

BOVE “Confermo la valutazione di 20 milioni, vogliono pagare Chiesa con Bove. Aveva qualcosa in Inghilterra, ma non si è sviluppato. Non mi risulta niente in Italia. Ma per quella valutazione, non lo farei”.

VRANCKX “Se ne sta parlando da un anno. Se tu metti 8 più 2-3 di bonus, forse il Wolfsburg ci pensa. Ti parlo di 10 milioni, l’avevano spinto verso il Crystal Palace a 10 più bonus. Se il tempo porterà a un abbassamento della valutazione, io credo che potrebbero entrare in lizza molte squadre, come la Fiorentina. Ma non ho notizie sulla Fiorentina per quelle cifre: uno perché forse non ritiene congrua quella valutazione. E sono d’accordo. Secondo, forse perché stanno cercando altro”.

BRESCIANINI “Piace, ma la Fiorentina non spenderà mai 12-13 milioni. Infatti anche l’Atalanta lo vorrebbe prendere a 8 milioni”.

TESSMANN “C’è l’Inter come priorità. Non hanno ancora chiuso, devono risolvere alcune cose. Ma i nerazzurri hanno priorità”.

IKONÉ “È una cosa che può fermentare. Novità? L’Al Arabi resta la società che ha manifestato l’interesse con un’offerta bassa”.

KAYODE “È una cosa che può fermentare. Penso che la Fiorentina potrebbe accettare una base fissa di 20 milioni, non è una cosa che ha scadenza domani o dopo domani o la settimana prossima”.

KEAN “Non so quando arriverà, le visite erano previste per oggi. Ma non so quando arriverà. Ho visto un video molto motivazionale, per me con Palladino farà una grande stagione. Mi fa piacere che sia accompagnato da altri giudizi. Per me esploderà con Palladino”.

TERRACCIANO “In questo momento non so dove potrebbe entrare nel giro dei portieri. Il Genoa è su piste straniere, il Parma va su un giapponese e il Como su Pau Lopez. Le big sono al completo”.

MILENKOVIC “Non ho notizie di offerte per lui. Il suo agente è dietro alla faccenda Chiesa”.

ATTACCANTI “Per me prendono un esterno forte finché ci sarà Nzola”.

NZOLA “Sondaggio Cagliari e un po’ di Arabia. Dobbiamo ricordare che in Arabia il mercato non è ancora aperto. Poi che ci possono essere dei preparativi, sì. Fa parte del gioco, ma non è ancora aperto. Va tenuto in orbita Cagliari”.

THEATE “Penso manchino soltanto le firme, ha fatto la scelta di andare in Arabia”.

LUCCA “Viene valutato 15 milioni. La Fiorentina non spenderà 15 milioni adesso dopo averne spesi 15 milioni per Kean”.

AMRABAT “Tutto fermo. Amrabat è come Arthur, non pensare che la stagione del brasiliano abbia aumentato la sua valutazione. Sono quei centrocampisti che non vogliono andare in Turchia, poi magari tra 15 giorni non c’è nessun altro. Amrabat, rispetto a McKennie, ha fatto una stagione pessima con lo United. La richiesta di ten Hag non ha poi portato un rendimento decente. McKennie è come se fosse stato un trascinatore in confronto ad Amrabat. Ten Hag ha rinnovato fino al 2026 e mi aspetto che voglia rilanciare i calciatori per cui ha fatto carte false e fatto spendere tanti milioni”.

KOUAMÉ “Il Bologna prenderà uno o due esterni. Sta seguendo Cambiaghi. Se accosto Kouamé a Italia, non faccio un errore di ortografia. L’ha trattenuto lui a Firenze. Son convinto che, a parte Cambiaghi, potrebbe esserci qualche straniero di Sartori o Kouamé. Ma al momento non c’è nessuna trattativa”.

BONDO “Accostamento un po’ banale dopo l’arrivo di Palladino a Firenze. Costa 15 milioni di euro. Secondo voi, vale la pena o no spendere 15 milioni per Bondo? È molto giovane, il Monza lo ha preso a prezzi stracciati. Brescianini 13, Bondo 15, sono cose che non hanno motivo a quelle condizioni. Ma siamo in uno stadio a cui non vedo una trattativa avanzata”.

