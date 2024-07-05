Dalla Puglia: Fiorentina a caccia di un difensore centrale, torna di moda Baschirotto del Lecce
La Fiorentina è a caccia di un nuovo difensore da regalare al tecnico Raffaele Palladino. Tanti i nomi accostati negli ultimi giorni: Bijol, Costa ma non solo. Secondo "Il Nuovo Quotidiano di Puglia",...
La Fiorentina è a caccia di un nuovo difensore da regalare al tecnico Raffaele Palladino. Tanti i nomi accostati negli ultimi giorni: Bijol, Costa ma non solo. Secondo "Il Nuovo Quotidiano di Puglia", la Fiorentina avrebbe messo gli occhi su Federico Baschirotto del Lecce. Un nome che la Fiorentina segue da molto tempo. In conferenza, dopo l'ultimo Lecce-Fiorentina, il difensore centrale commentò la possibilità di vestire la maglia viola senza mai chiudere definitivamente la porta al club viola.
PEDULLÀ: “NESSUNA RICHIESTA APPROFONDITA DELLA FIORENTINA PER GUDMUNDSSON. TUTTO FERMO PER AMRABAT”
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