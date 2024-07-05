Zaniolo all'Atalanta, ora c'è l'annuncio ufficiale: "L'abbiamo riportato in Italia"

Mancava solo l'ufficialità, ed è appena arrivata. Nicolò Zanioloè un nuovo giocatore dell'Atalanta. "L'Atalanta riporta in Italia Nicolò Zaniolo!" è il titolo scelto nel comunicato ufficiale: "Atalant...

Mancava solo l'ufficialità, ed è appena arrivata. Nicolò Zanioloè un nuovo giocatore dell'Atalanta. "L'Atalanta riporta in Italia Nicolò Zaniolo!" è il titolo scelto nel comunicato ufficiale: "Atalanta BC è lieta di comunicare di aver acquisito da Galatasaray SK - a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2025, con diritto di opzione e obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni - le prestazione sportive del calciatore Nicolò Zaniolo, che a 25 anni appena compiuti ha già collezionato in carriera 94 presenze in Serie A (13 gol e 10 assist), 25 in Premier League (2 gol), 10 in Süper Lig (5 gol), 8 in Champions League (2 gol), 10 in Europa League (3 gol e 4 assist) e 22 in Conference League (7 gol e 3 assist), score al quale aggiungere le 2 reti messe a segno con la Nazionale Maggiore nelle 19 partite sinora disputate in maglia azzurra".

GAZZETTA: “GUDMUNDSSON TORNA DI MODA PER LA FIORENTINA, PRESTO POTREBERO ESSERCI SVILUPPI”

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