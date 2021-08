La Nazione, coppa Italia titolari i 3 argentini. Ballottaggio Saponara Callejon

Moena, stadio Benatti, 30.07.2021, allenamento mattutino, foto Lisa Grelloni. Copyright Labaroviola.com

La Nazione, si concentra sulla sfida di dopodomani in controcoooa Italia della Fiorentina contro il Cosenza, che dovrebbe vedere in campo tutti e tre gli argentini in rosa: Quarta e Pezzella in difesa, con Igor che insidia l’attuale capitano, e Gonzalez in attacco. Un attacco che sarà completato da Vlahovic e uno tra Saponarae Callejon, mentre in cabina di regia si sistemerà Pulgar. Confermati i terzini, che dovrebbero essere ancora Venuti e Biraghi.

