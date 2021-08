Corriere dello Sport, Vlahovic, la Fiorentina non accetterà offerte oltre Ferragosto: per ora non sono arrivate

Da una parte la Fiorentina che preme e spinge adesso sì per mettere le firme sul rinnovo di Vlahovic dall’altra Ristic che ormai sa bene i più e i meno della trattativa così com’è il club viola, ma intanto continua a sondare l’interesse di altre società per portare in dote eventualmente un’offerta concreta. Gli Spurs nei giorni scorso hanno parlato con Ristic che poi ha fatto un giro in casa Inter per capire al volo non sarebbe stata una strada percorribile, ma non sono mancati i contatti più recenti con Arsenal e Atletico Madrid. La Fiorentina non vuole andare oltre Ferragosto come termine ultimo per prendere in considerazioni eventuali offerte. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, CORRIERE DELLO SPORT, MILENKOVIC AL WEST HAM? SI CHIUDERÀ A 16 MILIONI L’ACCORDO CON LA FIORENTINA