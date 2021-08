Corriere dello Sport, Milenkovic al West Ham? Si chiuderà a 16 milioni l’accordo con la Fiorentina

Un altro giorno non ha prodotto novità nemmeno sul dentro-fuori che riguarda la difesa: Milenkovic è sempre a Firenze, Nastasic è sempre a Gelsenkirchen. Però qui è davvero solo cosa individuare chi fa il passo più lungo tra West Ham (in avanti) e Fiorentina (indietro) per arrivare alla quota utile (a sedici milioni si chiude) a definire il passaggio di Milenkovic agli Hammers e subito dopo Nastasic al club viola. Lo scrive il Corriere dello Sport.

