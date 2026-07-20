Dalla Calabria scrivono: "L'ex viola Venuti è vicino alla C, il terzino può andare a Cosenza"

L'ex viola può ripartire dalla Calabria in serie C

Lorenzo Venuti, difensore cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina e in prima squadra dal 2019 al 2023, potrebbe ricominciare dalla Serie C.

Il terzino classe 1995, originario di Montevarchi, è reduce da una stagione sfortunata in Serie B con la maglia della Sampdoria, pesantemente condizionata da un grave infortunio al ginocchio che lo ha tenuto lontano dai campi per gran parte dell'anno. Secondo quanto riferito da Tifo Cosenza, sul giocatore si sarebbe ora mosso il club calabrese.