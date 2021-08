Coppa Italia, Fiorentina-Cosenza finisce 4-0. Doppietta di Vlahovic, Gonzalez primo gol in viola

Oggi alle 21.00 la Fiorentina affronta il Cosenza per il primo turno di Coppa Italia, finisce 4-0 per i gigliati. Al 2′ ottima costruzione della Fiorentina, scatta Nico Gonzalez bel tiro che viene respinto, l’azione finisce dopo che Bonaventura ha toccato la palla con la mano. Al 3′ grandissima occasione sui piedi di Vlahovic, bel passaggio di Maleh. Pochi secondi dopo la Fiorentina trova il gol dopo la pressione fatta dai viola, assist di Nico Gonzalez e rete di Vlahovic. 1-0 Viola al Franchi.

Al 5′ bel cross di Nico Gonzalez per l’inserimento di Bonaventura ma la palla va in angolo. Al 10′ bel taglio di Vlahovic ma il tiro di destro finisce alto. Al 12′ bel cross di Maleh, colpisce Vlahovic di testa ma la palla finisce a lato. Al 16′ Maleh per Bonaventura, gran tiro ma la palla viene deviata in angolo. Pochi secondi dopo Pezzella libero su calcio d’angolo colpisce male il pallone. Al 20′ sfugge Maleh alla difesa del Cosenza, ma strozza troppo la conclusione. Al 25′ ci prova Milenkovic dalla distanza, Vlahovic va sulla respinta ma non riesce a spedire la palla in rete. Al 33′ Biraghi batte la punizione, arriva Milenkovic ed impatta bene la palla ma Matosovic spedisce la palla in angolo. Al 34′ ancora Fiorentina vicina al gol, Biraghi batte l’angolo, si infila Gonzalez ma di testa colpisce la traversa che gli nega la prima rete in maglia viola. Al 36′ 2-0 per la Fiorentina, in gol Nico Gonzalez il neo acquisto viola. Angolo battuto bene da Biraghi, spetta Gonzalez che si stacca e sigla così il suo primo gol con la squadra gigliata. Al 49′ Fiorentina-Cosenza sul 3-0. Calcio d’angolo dentro sponda di Pezzella, raccoglie la palla Dusan Vlahovic che firma così il terzo gol gigliato. Doppietta per il bomber serbo.

Al 48′ ancora un’occasione per Vlahovic, buon movimento, prende la palla di testa ma finisce alto. Al 51′ Fiorentina-Cosenza sul 4-0. Gran botta di “Lollo” Venuti sulla palla servita da Callejon, uno splendido gol quello del giocatore gigliato. Al 61′ doppio intervento di Matosevic, prima Maleh mette dentro sul primo palo per Vlahovic, poi respinge e va al tiro Callejon, altra parata. Al 66′ Vlahovic si libera e va a calciare ma la palla finisce sul palo che salva il Cosenza. Al 70′ tira Pulgar, palla deviata ma il portiere calabrese salva. Al 78′ prova a segnare in sforbiciata sul secondo palo ma la palla esce. Al 91′ ancora un’occasione da gol per Pezzella che spara però alto.

LEGGI ANCHE, COPPA ITALIA, FIORENTINA-COSENZA SUL 4-0 AL FRANCHI. AL 51′ GRAN GOL DI VENUTI