Corriere Fiorentino: “Infantino al Cosenza saltato perché ha deciso di non ampliare la rosa”

Con il Cosenza c'era un accordo per il prestito secco

Il futuro di Infantino è ancora da definire, dopo che un trasferimento in Serie B al Cosenza sembrava imminente. Era stato raggiunto un accordo per un prestito secco del centrocampista argentino, ma all'ultimo momento il Cosenza ha deciso di non ampliare ulteriormente la propria rosa, bloccando l'operazione.

Finora, Infantino non è mai stato impiegato né da Italiano né da Palladino, e ora la dirigenza dovrà trovare una soluzione per valorizzare il giocatore e ridurre il monte stipendi di altri 2,5 milioni di euro lordi, obiettivo che aiuterebbe a migliorare i conti della Fiorentina secondo i piani estivi. Lo riporta il Corriere Fiorentino.