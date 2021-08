Gazzetta dello Sport, Amrabat a Firenze da lunedì. Il futuro è un’incognita: ci prova il Torino

Sofyan Amrabat raggiungerà i compagni lunedì. È stata un estate “strana” per il centrocampista marocchino: prima l’operazione per risolvere il problema legato alla pubalgia in Francia, lo scorso 13 luglio. Dopo, mentre i compagni si allenavano a Moena, Amrabat è andato in Olanda per la prima fase di recupero. Per la verità, scrive il quotidiano, la scorsa settimana il centrocampista ha fatto una visita a Firenze prima di tornare in Olanda. Da lunedì è previsto il suo rientro sotto gli ordini di mister Vincenzo Italiano. Non sarà convocabile per la Coppa Italia (13 agosto contro il Cosenza) e sarà molto dura vederlo in campo per la prima di campionato (22 Agosto contro la Roma). Dovrebbe farcela, invece, per la sfida successiva in casa contro il Torino.

Il futuro di Amrabat, però, potrebbe essere lontano da Firenze. Proprio il Torino di Juric, vecchio mister ai tempi del Verona, è una delle squadre interessate al giocatore. La scorso campionato, il primo in maglia Viola, è stato decisamente sotto le aspettative, come del resto quello dei compagni. E per qualcuno il 4-3-3 di Italiano non sarebbe nelle sue corde. Discorsi prematuri visto che Amrabat non ha ancora svolto nessuna seduta di allenamento sotto gli ordini del nuovo mister. Le valutazioni sono in corso.

