Coppa Italia, Fiorentina-Cosenza si giocherà al Franchi il 13 agosto alle 21.00

Esordio in Coppa Italia per la Fiorentina contro il Cosenza il 13 agosto alle ore 21 nei 32esimi della competizione. La partita sarà trasmessa in diretta su Italia 1. Nella foto il tabellone completo della Coppa Italia, per i viola in caso di passaggio del turno ai sedicesimi la vincente tra Spal e Benevento.

