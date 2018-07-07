Labaro Viola

E' fatta per Cerofolini al Cosenza. Il baby della Fiorentina giocherà in prestito in B

Svolta Cosenza per la porta. Con Albano Bizzarri ormai destinato al Foggia, negli ultimi minuti è stato definito l’arrivo in prestito dalla Fiorentina di Michele Cerofolini, classe ’99, tra i prospett...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 luglio 2018 20:37
E' fatta per Cerofolini al Cosenza. Il baby della Fiorentina giocherà in prestito in B - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Cerofolini
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Cerofolini
Calciomercato
Fiorentina
Cerofolini
Cosenza
Condividi

Svolta Cosenza per la porta. Con Albano Bizzarri ormai destinato al Foggia, negli ultimi minuti è stato definito l’arrivo in prestito dalla Fiorentina di Michele Cerofolini, classe ’99, tra i prospetti più interessanti della Primavera viola. Dopo l’arrivo di Lafont, la Fiorentina aveva necessità di mandare a giocare il giovane Cerofolini, pronto ad essere protagonista nel prossimo campionato di Serie B.

Alfredopedullà.com

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok