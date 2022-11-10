La risposta di Dazn che ha fatto infuriare un tifoso della Fiorentina: "La partita c'era su Zona Serie A"

Problemi tecnici per Fiorentina-Salernitana su Dazn, tanti i tifosi viola che si sono lamentati e hanno contattato il servizio clienti

Non sono stati contenti i tifosi della Fiorentina (insieme a quelli della Salernitana) che ieri non hanno potuto vedere quasi tutto il primo tempo di Fiorentina-Salernitana a causa del blackout della piattaforma Dazn proprio sulla gara dello stadio Franchi di Firenze. Infatti la partita tra viola e granata era l'unica del palinsesto ad avere questo problema tecnico.

I tifosi viola hanno mandato messaggi e mail di protesta chiedendo anche un rimborso per il disservizio, di seguito la risposta di Dazn ad un tifoso viola che si lamentava dal guasto, una risposta che non è affatto piaciuta perchè ha rimandato al canale Dazn che trasmetteva tutte le partite con spezzoni di qualche minuto senza considerare che l'intero evento non era visibile come da palinsesto

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