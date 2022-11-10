Barone infuriato per la rateizzazione dei debiti. I presidenti gli urlano contro: "Vuoi vederci fallire"

Clima teso tra il dirigente viola Joe Barone e molti altri presidenti di Serie A in una delle ultime tese riunioni di Lega

Il 16 dicembre è il termine ultimo entro cui onorare i versamenti fiscali posticipati negli scorsi mesi per diversi club di Serie A. In merito a questo Joe Barone si è infuriato. Il motivo è semplice, la Fiorentina da mesi ha iniziato una guerra contro gli aiuti a fondo perduto. Barone si è spesso scagliato contro Beppe Marotta dell’Inter, contestandogli di aver vinto lo scudetto grazie alla possibilità di differire il pagamento di stipendi e oneri.

C’è chi, come i viola, ha lavorato per farsi trovare pronto e poter onorare il debito. Chi invece ha sperato fino all’ultimo in un aiuto esterno. E il ministro Abodi, lunedì, si è impegnato a garantirlo. La Fiorentina è ovviamente contraria perché vuol dire ancora cambiare le regole in corsa. E questo ha urlato lunedì, in assemblea di Lega Serie A, Barone al presidente di Lega Lorenzo Casini. Non sono molti a condividere questa posizione, tra i club. Anzi, c’è chi si è scagliato contro Barone, urlandogli: « Tu vuoi vedere fallire due società » . Sì, perché almeno due club senza la rateizzazione dei versamenti fiscali rischiano seriamente di saltare a stagione in corso. A riportarlo è Repubblica

IL COMPORTAMENTO VERGOGNOSO DI DAZN

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