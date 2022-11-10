DAZN senza vergogna, non si scusa e non rimborsa i tifosi per i disservizi di Fiorentina-Salernitana

La piattaforma in maniera scandalosa non si è scusata con i tifosi della Fiorentina e non ha previsto nessun rimborso

Grandi malfunzionamenti di DAZN ieri sera riguardanti soltanto la partita tra Fiorentina e Salernitana che per tutto il primo tempo era visibile non sul canale dedicato, ma solo su Zona Gol in piccoli spezzoni. La vicenda ha fatto infuriare tutti i tifosi viola. In molti hanno già addirittura mandato disdetta alla piattaforma streaming, altri si sono subito informati a caccia di un rimborso che visti i gravi disservizi dovrebbe spettare di diritto.

Tuttavia, secondo quanto raccolto, almeno al momento non è previsto alcun tipo di rimborso per i tifosi della Fiorentina. Infatti quando DAZN ha avuto dei problemi tecnici l'emittente si è subito scusata per i disservizi dicendo che i tecnici erano al lavoro per risolvere i problemi. Ieri invece nessuna scusa e nessun cenno riguardante i problemi avuti a Firenze. Non solo, a differenza di altri casi la piattaforma non ha nemmeno avviato le pratiche per rimborsare i tifosi colpiti da questo gravissimo malfunzionamento.

Vedremo come prenderanno questa notizia i fiorentini che già ieri hanno protestato in massa per quanto è accaduto. Non è assolutamente da scartare l'ipotesi che da Firenze potrebbe arrivare una pioggia di disdette in massa per un DAZN che in estate ha avuto il coraggio di alzare i prezzi nonostante un pessimo servizio offerto.

Lorenzo Bigiotti

IL COMMENTO DI ITALIANO

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