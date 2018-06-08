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Il Genoa boccia e scarica Pepito Rossi. Sarà svincolato, ci pensa il Parma

Un contratto in scadenza a giugno, un solo gol in nove presenze e una mezza stagione in cui non ha convinto. Il futuro di Giuseppe Rossi a Genoa sembra sempre più lontano. Si va verso il divorzio dall...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 giugno 2018 21:24
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Un contratto in scadenza a giugno, un solo gol in nove presenze e una mezza stagione in cui non ha convinto. Il futuro di Giuseppe Rossi a Genoa sembra sempre più lontano. Si va verso il divorzio dall’attaccante dopo soli 6 mesi in maglia rossoblu e in questo momento sta nascendo la suggestione di un possibile ritorno a Parma. Per ora si tratta solo di un abboccamento. Il giocatore gradirebbe la destinazione, undici anni dopo l'ultima volta, ma in questo momento va capita l’idea reale del club gialloblù.

Gianlucadimarzio.com

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