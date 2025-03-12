Rossi promuove Gudmundsson: "Ha i colpi, in questi mesi può essere decisivo per la Fiorentina"
Pepito Rossi ha sottolineato come Gudmundsson possa essere l'arma in più della Fiorentina, se messo nella giusta condizione
L’ex attaccante della Fiorentina, Giuseppe Rossi, è intervenuto lunedì a RTV38 per parlare della sua partita dell’addio al calcio in programma sabato 22 marzo: "Ci saranno tanti ex viola come Batistuta, con cui è stato bello parlare e avere la sua disponibilità. Sarò molto emozionato nel vestire di nuovo la maglia della Fiorentina, con la quale ho vissuto momento indimenticabili. Tornare a calciare il pallone al Franchi, tra anni intensi e ricordi stupendi, sarà la cosa più bella".
Come vede la Fiorentina attuale?
"Durante l’anno ci sono anche i periodi negativi, ed è lì che si vede la personalità della squadra: ora servono obiettivi condivisi, piccole vittorie per arrivare al risultato finale. Non serve pensare alla qualificazione in Europa in questo momento".
Cosa pensa di Gudmundsson?
"Ha i colpi, va messo nella condizione giusta per esprimersi. In questi ultimi mesi di campionato può essere decisivo". Lo riporta TMW.