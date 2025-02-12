Rossi: "Kean tanta roba, Palladino e la Fiorentina stanno facendo qualcosa di straordinario"

L'ex giocatore della Fiorentina Pepito Rossi si è soffermato sull'ottimo rendimento di Kean e della squadra di mister Palladino

L'ex giocatore della Fiorentina Giuseppe Rossi ha risposto ai giornalisti a margine della conferenza stampa di presentazione del Pepito Day. Queste le sue parole, mandate in onda durante il Pentasport di Radio Bruno:

Sul Pepito Day: "Il Pepito Day a Firenze ci voleva, per me Firenze è una seconda casa. Torno qui e sento il calore della gente, i tifosi mi vogliono bene ed è bello il rapporto che abbiamo creato. Il 22 marzo alle 18 ci sarà la partita, verranno i miei ex compagni e sarà una grande serata, ci sarà anche la mia famiglia dall'America. Ci saranno Ferguson, Toni, Cassano, Frey e un certo Batistuta, mi fa tanto piacere che venga anche lui. Non c'è nessun difensore, siamo tutti attaccanti (ride, ndr). No dai, sveleremo tutti più avanti. Dedico la mia carriera a mio padre."

Su Kean: "Kean tanta roba quest'anno, sta facendo dei gol bellissimi e soprattutto importanti. In una squadra serve sempre un centravanti che fa gol, lui fa reparto da solo, è un numero 9 puro, un bomber vero e fa piacere vederlo cosi alla Fiorentina."

Su Palladino: "La Fiorentina adesso sta facendo cose straordinarie, sta lottando in classifica, si vede la mano di Palladino e sta funzionando. Non mi aspettavo che Raffaele potesse diventare un allenatore cosi, se lo merita e sono contento, l'ho conosciuto nell'under 21 e ci ho giocato a Genoa."

Su Fagioli e Zaniolo: "Fagioli e Zaniolo sono acquisti di grandi qualità tecniche, daranno sicuramente una grandissima mano alla squadra. Spero che possano servire alla Fiorentina per andare in Champions e per andare avanti in Conference League, che è importante."