Rinaudo e il fallo che "terminò" la carriera di Rossi: "Ho la coscienza pulita. Non era un brutto fallo"

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, l'ex difensore - tra le altre - del Livorno, Leandro Rinaudo, è tornato a parlare del fallo su Giuseppe Rossi durante il derby contro la Fiorentina: "Mi è disp...

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, l'ex difensore - tra le altre - del Livorno, Leandro Rinaudo, è tornato a parlare del fallo su Giuseppe Rossi durante il derby contro la Fiorentina: "Mi è dispiaciuto molto quello che è successo. Per Firenze ho sempre nutrito grande simpatia, non so neanche per quale preciso motivo. Ho sempre avuto la coscienza apposto. Lo stesso Rossi mi chiamò rassicurandomi e dicendomi che non era stato un fallo così brutto come è stato raccontato. Rossi rientrava da diversi infortuni. Ho rivisto l'episodio mille volte. Io semplicemente sono arrivato dietro, Pepito ha spostato la palla laterale e ha girato il ginocchio causando poi l'effettivo infortunio. Capisco la rabbia dei tifosi"

PEDULLÀ ANNUNCIA: “QUARTA AL RIVER, AFFARE CHIUSO: ALLA FIORENTINA 6,5 MILIONI PIÙ 1,5 DI BONUS”

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