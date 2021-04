Pepito Rossi: “Nel 2013 squadra da scudetto, peccato gli infortuni. Quest’anno mi aspettavo di più dai viola”

“Firenze e la Fiorentina sono la mia seconda casa – ha detto Giuseppe “Pepito” Rossi al Corriere Fiorentino – e l’orgoglio della maglia, Genoa un’opportunità che avrei voluto vivere da protagonista. Nel 2013 avevamo una squadra che avrebbe anche potuto puntare allo scudetto, perchè a un certo punto lottavamo con le big per la vetta. Se non ci fossero stati gli infortuni di mezzo. Dimissioni Prandelli? Mi dispiace molto. E dobbiamo solo rispettare la decisione e sperare, come mi auguro, che possa ritrovare la tranquillità e serenità perdute. Che ricordi ne ho? Con lui c.t. in Nazionale insieme abbiamo passato anni molto belli poi purtroppo le cose sono finite come sappiamo tutti. Ma per me è acqua passata ormai. Se mi aspettavo di più dalla Fiorentina? Con questa rosa sì. Vlahovic e Kouame? Due giocatori giovani di grande prospettiva. La differenza sta nella continuità nelle prestazioni che solo Dusan sembra aver trovato”.

