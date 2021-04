Auguri Antognoni! Oggi festa, in attesa del nuovo contratto con la Fiorentina: il suo ruolo potrebbe cambiare

Oggi Giancarlo Antognoni, che festeggia 67 anni, rimane lo stesso ragazzo, che giocava negli anni 70-80, nello spirito e nel fisico. Antonio o il Capitano come lo chiamano tutti a Firenze, è si ambo di una Fiorentina che dopo lui ha trovato pochi giocatori disposti a dedicare l’intera vita e la carriera a una sola maglia. Per questo il 1° Aprile non è solo la festa di Antognoni ma anche di tanti tifosi della Fiorentina.

Il compleanno arriva in un momento di incertezza della Fiorentina ma anche il futuro – come quello di altri dirigenti – non è poi così certo, visto che a giugno il suo contratto di club manager, con qualche excursus nel mercato scadrà. Nulla di grave visto che Commisso ama fare accordi sono annuali e la riconferma dunque può arrivare in ogni momento ma chissà che la rivoluzione vera o presunta, che potrebbe riguardare anche la dirigenza. i tuoi ricoperti non tocchi anche lui che per primo ha stretto la mano alla nuova proprietà. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

