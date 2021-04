Quattro componenti della nazionale italiana positivi al Covid, Castrovilli e Biraghi a rischio?

Come riporta TMW, quattro membri dello staff dell’Italia positivi al Covid. La nuova tornata dei tamponi della Nazionale ha rilevato quattro positivi al Coronavirus. Un tecnico già isolato a Sofia – e rientrato in Italia per una faringodinia – è risultato positivo al tampone. Altri tre membri dello staff sono risultati positivi al tampone eseguito oggi e comunicato a fine partita.

Nella mattina di martedì uno dei membri aveva lamentato una lieve sintomatologia e a scopo cautelativo non ha seguito la squadra nella trasferta in Lituania. Al rientro in Italia è stato sottoposto al tampone. Gli altri membri dello staff che avevano avuto rapporti di vicinanza sono stati isolati a Vilnius e sottoposti a nuovo test molecolare. Tutti i membri sono stati esclusi dalla delegazione. A questo punto sono a rischio contagio anche i due giocatori viola con la spedizione azzurra, vale a dire Castrovilli e Biraghi.

