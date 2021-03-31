Radio Radio: "Offerta seria della Fiorentina per Simone Inzaghi. In stand-by il rinnovo con la Lazio"
La Fiorentina vuole rilanciare le proprie ambizioni europee. Secondo Radio Radio, il club di Commisso ha offerto un contratto al tecnico biancoceleste Simone Inzaghi
Ilario Di Giovambattista, direttore di Radio Radio, è intervenuto ai microfoni della sua emittente radiofonica per parlare del futuro di Simone Inzaghi, attuale tecnico della Lazio. Ecco le sue parole:
"La Fiorentina ha fatto un’offerta seria a Simone Inzaghi. So che ha ricevuto diverse lusinghe dal Napoli, ma niente di concreto. La Fiorentina con Commisso si vuole rilanciare con giovani interessanti. La situazione tra Lotito e Inzaghi è un po’ delicata, psicologica. Tutti e due non sono convinti di andare avanti, però nessuno dei due vuole fare la prima mossa".
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