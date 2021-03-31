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Radio Radio: "Offerta seria della Fiorentina per Simone Inzaghi. In stand-by il rinnovo con la Lazio"

La Fiorentina vuole rilanciare le proprie ambizioni europee. Secondo Radio Radio, il club di Commisso ha offerto un contratto al tecnico biancoceleste Simone Inzaghi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 marzo 2021 21:23
Radio Radio: "Offerta seria della Fiorentina per Simone Inzaghi. In stand-by il rinnovo con la Lazio" - Firenze, stadio Franchi, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Inzaghi

Ilario Di Giovambattista, direttore di Radio Radio, è intervenuto ai microfoni della sua emittente radiofonica per parlare del futuro di Simone Inzaghi, attuale tecnico della Lazio. Ecco le sue parole:

"La Fiorentina ha fatto un’offerta seria a Simone Inzaghi. So che ha ricevuto diverse lusinghe dal Napoli, ma niente di concreto. La Fiorentina con Commisso si vuole rilanciare con giovani interessanti. La situazione tra Lotito e Inzaghi è un po’ delicata, psicologica. Tutti e due non sono convinti di andare avanti, però nessuno dei due vuole fare la prima mossa".

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