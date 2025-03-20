Sentite Rossi: "Firenze la mia seconda casa, l'amore è reciproco. La mia famiglia qui si sente coccolata"

Resto sempre sorpreso dall'affetto della gente

Pepito Rossi questa mattina ha rilasciato una lunga intervista a La Nazione. "Resto sempre sorpreso dall'affetto della gente di Firenze e non posso che ringraziare. Questa sarà sempre la mia seconda casa. Ho sempre cercato di ripagare tutto questo rispetto e amore che è reciproco. Dico grazie anche da parte della mia famiglia che qui si sente coccolata. Il primo compleanno delle mie bambine li abbiamo sempre festeggiati qui. Quello di Liana che ha 4 anni e quello di Bianca, che da poco ha compiuto un anno".