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"Gollini non convince, alla Fiorentina è stato proposto Augustin Rossi, portiere del Boca Juniors"

 La situazione dei portieri per la Fiorentina, e non solo è in divenire. Secondo quanto riportato da Asromalive.it, ci sono diverse squadre in cerca di un portiere. Tra queste ci sarebbe anche la Fior...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 dicembre 2022 16:59
"Gollini non convince, alla Fiorentina è stato proposto Augustin Rossi, portiere del Boca Juniors" -
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Soccer Football - Argentine Primera Division - Boca Juniors v River Plate - La Bombonera, Buenos Aires, Argentina - September 11, 2022 Boca Juniors' Agustin Rossi reacts REUTERS/Agustin Marcarian

La situazione dei portieri per la Fiorentina, e non solo è in divenire. Secondo quanto riportato da Asromalive.it, ci sono diverse squadre in cerca di un portiere. Tra queste ci sarebbe anche la Fiorentina, visto il rendimento di Gollini. Sempre secondo il portale, sarebbe stato proposto a diverse squadre italiane Augustin Rossi. Portiere di 27 anni del Boca Juniors. Tra queste squadre figura anche la viola, insieme a Inter Roma e Atalanta. Ancora non c'è nulla di concreto però.

CT MAROCCO FA ARRABBIARE: “RISPETTO LA FIORENTINA, MA AMRABAT DOVREBBE GIOCARE IN UN TOP CLUB”

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