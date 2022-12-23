"Gollini non convince, alla Fiorentina è stato proposto Augustin Rossi, portiere del Boca Juniors"

La situazione dei portieri per la Fiorentina, e non solo è in divenire. Secondo quanto riportato da Asromalive.it, ci sono diverse squadre in cerca di un portiere. Tra queste ci sarebbe anche la Fior...

A cura di Redazione Labaroviola 23 dicembre 2022 16:59

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