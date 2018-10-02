Ag. Rossi: "Sono stati mesi difficili, ma ora Pepito è pronto per una nuova avventura"

Andrea Pastorello, agente di Giuseppe Rossi, è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1: "Sono stati mesi pesanti".Prosegue sul suo assistito: "Rossi non ha mai utilizzato nessun collirio, non riusciva...

Andrea Pastorello, agente di Giuseppe Rossi, è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1: "Sono stati mesi pesanti".

Prosegue sul suo assistito: "Rossi non ha mai utilizzato nessun collirio, non riuscivamo a trovare una spiegazione ed abbiamo dovuto rinunciare a tante proposte per questa stagione a causa di queste accuse. Una squalifica di un anno sarebbe stata deleteria".

E sul futuro: "Adesso possiamo riconcentrarci sul mercato e trovare una soluzione per la ripresa. Rossi comunque ha continuato ad allenarsi ed adesso è pronto per ripartire, dimenticando questi mesi difficili".