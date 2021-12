La SPAL dovrà fare a meno di Giuseppe Rossi per la sfida di domani contro il Frosinone allo Stirpe. L’attaccante classe ‘87, come ha spiegato Clotet in conferenza stampa, ha infatti accusato un lieve problema muscolare al flessore e sarà tenuto a riposo a scopo precauzionale. Lo riporta TMW

