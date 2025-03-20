Pepito Rossi esalta Kean: "Non avrei mai pensato che potesse segnare 20 gol. Può diventare tra i più grandi, si vede che si diverte"

Firenze piazza giusta per la serenità e la continuità

Pepito Rossi all'interno dell'intervista rilasciata a La Nazione ha così parlato di Moise Kean: "Kean? Sono sorpreso. Non avrei mai pensato che potesse avere 20 gol tra i piedi. Firenze ancora una volta si conferma la piazza giusta per farti trovare serenità e continuità. E' stato così per tanti. E lui può diventare tra i più grandi. Si vede che si diverte, gli è tornato il sorriso".