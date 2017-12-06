Rossi: "Fiorentina, un pezzo di cuore. Le feste di Natale le passerò a Firenze, un tuffo nel passato..."

Giuseppe Rossi è stato presentato ieri come nuobo giocatore del Genoa, queste le sue parole sulla Fiorentina e su Firenze:"Ho lasciato a Firenze tanti amici, un vero e proprio pezzo della mia vita, è...

Giuseppe Rossi è stato presentato ieri come nuobo giocatore del Genoa, queste le sue parole sulla Fiorentina e su Firenze:

"Ho lasciato a Firenze tanti amici, un vero e proprio pezzo della mia vita, è la mia seconda casa, visto che ne ho anche comprata una. A Natale tornerò in città per fare un tuffo nel passato. Sarebbe stupendo giocare il derby, essere decisivo come nel 4-2 contro la Juventus: quella fu un’impresa bellissima, nel secondo tempo ci trasformammo. Chiesa è uno che ha grande voglia di dimostrare e questo è fondamentale per un giovane. Ha le qualità per arrivare ai grandi livelli, si allena sempre al massimo, si vede la sua voglia di migliorare"