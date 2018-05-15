Rossi: "La vittoria contro la Juventus come aver vinto la Champions. Ringrazierò sempre i tifosi viola..."

Giuseppe Rossi ha parlato al portale forzaitaliafootball.com queste le sue parole:"La partita vinta contro la Juventus è stata una partita speciale per me. Era davvero tanto tempo che la Fiorentina no...

Giuseppe Rossi ha parlato al portale forzaitaliafootball.com queste le sue parole:

"La partita vinta contro la Juventus è stata una partita speciale per me. Era davvero tanto tempo che la Fiorentina non batteva i bianconeri e io non avevo la minima idea di quanta rivalità ci fosse tra le due squadre fino a quella partita. Quando sono tornato in macchina per tornare a casa dopo quella partita ho visto i tifosi viola urlare e piangere per l’emozione: c’erano festeggiamenti come se avessimo vinto la Champions League. È un qualcosa che non dimenticherò mai. Avrò sempre un credito verso i tifosi viola per quella partita speciale"